Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Начиная с 2014 года украинским властям ввести визовый режим для россиян помешала разве что политическая воля. Поскольку не хотели максимально поднимать ставки, в первую очередь для украинских граждан, живших в России. Тогда были запрещены прямые пункты пропуска из России, однако нужно было ввести визовый режим для граждан РФ. После агрессии РФ в 2014 году Министерство иностранных дел Украины предлагало ввести визовый биометрический режим для россиян. Однако желания последовательно идти этим путем у руководства государства не было", - добавил Климкин.

Климкин добавил, что введение визового режима для россиян необходимо для Украины.

"Визовый режим для россиян является необходимостью для Украины. Поскольку мы прекрасно понимаем, что эта Россия - с Путиным или без него - всегда будет представлять угрозу Украине. Россия всегда будет пытаться разрушить нашу государственность и украинскую нацию. Просто их реваншистская политика всегда останется такой. Поэтому хорошо, что сейчас мы ввели визовый режим с РФ", – добавил Климкин.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию визового режима для граждан РФ.

17 июня Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ

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