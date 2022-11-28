С прошлой недели без электроэнергии остается 40 процентов Киевской области
Из-за массированного ракетного удара РФ и непогоды 40 процентов территории Киевской области с 23 ноября остается без электроснабжения
Об этом глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, по состоянию на утро 28 ноября около 40 процентов территории Киевской области по-прежнему остается без электроэнергии.
"Это последствия, конечно, в первую очередь террористической атаки, которую совершила российская сторона на прошлой неделе. И добавилась к этому еще и гололедица и сложные погодные условия, которые будут также с нами в ближайшие месяцы", - сказал Кулеба.
Он добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Васильковской, Киево-Святошинской общинах и Фастовском электроузле и заверил, что аварийные бригады работают в усиленном режиме.
"Работы продолжались все выходные. Люди оставались работать даже ночью, для того чтобы как можно быстрее подать электроэнергию", - рассказал Кулеба.
- После массированных ракетных обстрелов 23 ноября 1125 населенных пунктов Киевщины оказались без света .
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