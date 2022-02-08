С применением Bayraktar, Javelin и NLAW: Резников анонсировал масштабные военные учения с предоставленным Западом оружием
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ с 10 по 20 февраля проведут учения, на которых испытают возможности "Байракторов", "Джавелинов" и ПТРК NLAW, которые Украина получила от Великобритании
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Учения планируют провести в нескольких регионах Украины. Среди них – Ривненская, Волынская, Житомирская и Николаевская области.
"Это Ривне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Одесса - это только полигон. А еще будут отдельные площадки и места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины", - заявил Резников.
- Напомним, 8 февраля сразу на нескольких полигонах прошли противотанковые тренировки украинских военных.
- 18 января Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW. Они разработаны совместно со Швецией и рассчитаны для боя в городских условиях.
- 25 января британские инструкторы начали учить военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное