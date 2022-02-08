С применением Bayraktar, Javelin и NLAW: Резников анонсировал масштабные военные учения с предоставленным Западом оружием

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.



Учения планируют провести в нескольких регионах Украины. Среди них – Ривненская, Волынская, Житомирская и Николаевская области.



"Это Ривне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Одесса - это только полигон. А еще будут отдельные площадки и места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины", - заявил Резников.

Напомним, 8 февраля сразу на нескольких полигонах прошли противотанковые тренировки украинских военных.

18 января Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW. Они разработаны совместно со Швецией и рассчитаны для боя в городских условиях.

25 января британские инструкторы начали учить военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW.