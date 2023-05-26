Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"С приближением выборов в США военная помощь будет увеличиваться. Мы сможем получить больше вооружений. Поскольку президенту Байдену нужно будет отчитываться о том, какое количество оружия его администрация предоставила Украине и каких результатов он достиг. Если этих результатов не будет, то это станет проигрышной позицией. ", - объяснил Сунгуровский.

Эксперт отметил, что Украина не получает некоторых видов вооружений, которые нуждаются в успешном контрнаступлении.

"Администрация президента Байдена будет вынуждена наращивать военную помощь Украине. Другая проблема состоит в том, настолько это все будет поддерживаться с нашей стороны. То есть, каких результатов мы достигнем. Мы не получаем все то оружие, которое нам нужно. К примеру, мы не получаем вертолетов и инженерной техники, которая нам очень нужна", - добавил он.