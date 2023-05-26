С приближением выборов в США военная помощь Украине будет расти, - военный эксперт Сунгуровский
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что на администрация президента Байдена будет пытаться увеличить объем военной помощи Украины накануне выборов в США
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"С приближением выборов в США военная помощь будет увеличиваться. Мы сможем получить больше вооружений. Поскольку президенту Байдену нужно будет отчитываться о том, какое количество оружия его администрация предоставила Украине и каких результатов он достиг. Если этих результатов не будет, то это станет проигрышной позицией. ", - объяснил Сунгуровский.
Эксперт отметил, что Украина не получает некоторых видов вооружений, которые нуждаются в успешном контрнаступлении.
"Администрация президента Байдена будет вынуждена наращивать военную помощь Украине. Другая проблема состоит в том, настолько это все будет поддерживаться с нашей стороны. То есть, каких результатов мы достигнем. Мы не получаем все то оружие, которое нам нужно. К примеру, мы не получаем вертолетов и инженерной техники, которая нам очень нужна", - добавил он.
- 25 мая новый пакет военной помощи объявила Испания. В него вошли преимущественно Танки Leopard 2 и БТР партия M-113.
- Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 9 мая. Он был направлен преимущественно на усиление противовоздушной обороны Украины и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов. Но речь шла не о срочном предоставлении, а о заказах на перспективу.
- Южная Корея через США могла передавать Украине сотни тысяч артснарядов, но в Сеуле пока не подтверждают поставки.
- 26 мая в Reuters сообщили , что США объявят о новом транше военной помощи Украине на $300 млн – он будет в основном состоять из боеприпасов.
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