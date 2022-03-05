С правом проживания минимум на год: ЕС выделяет €500 млн в помощь беженцам из Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о выделении первого транша в размере €500 млн для помощи беженцам из Украины
Об этом она написала в Twitter.
"ЕС выделяет первый транш в размере 500 млн евро для помощи беженцам, и на этой неделе мы позаботились о том, чтобы они получили право на проживание в ЕС как минимум на год. Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, принимающие их", - отметила фон дер Ляен.
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