С появлением истребителей F-16 Украина сможет противодействовать российской авиации на разных участках фронта, - Игнат
С появлением в Украине F-16 с определенными авиационными ракетами самолеты смогут противодействовать российской авиации на разных участках фронта, противник это уже понимает
Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".
Российские летчики будут понимать, что это может быть группа советских самолетов, а может быть и группа американских самолетов. Поэтому враг не будет решаться приближаться. РФ, которые ежедневно наносят удары по нашим войскам. Поэтому самолет F-16 будет выполнять очень много функций", - отметил Игнат.
По его словам, управляемые авиабомбы западного образца, которые мы используем, это высокоточное оружие. Они летят очень точно, чего не скажешь о русских кабах.
"Эти КАБы соответственно наносят серьезные разрушения в 20-30 км, от линии боевого столкновения, это фактически тот максимум, куда сейчас они могут достать. Так как нужно приближаться поближе, то есть запускать КАБы, чтобы они достигали дальше, нужно приближаться к нашей границе А там могут их уже ожидать зенитные ракетные комплексы, которые могут их поражать.Несколько раз они пытались это сделать на севере от страны.Подлетели и вызывающе думали, что можно бомбить с территории РФ Харьковскую, Сумскую область. Но они попали под огонь нашего комплекса, который их там ждал в засаде", – рассказал Игнат.
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21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
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В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
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В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.
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15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16, однако впоследствии в правительстве допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году. В 2024 году Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16.
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11 октября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил , что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года.
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12 октября стало известно, что Нидерланды отправят F-16 в Румынию, где украинские пилоты начнут тренировки уже через несколько недель.
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26 октября украинские пилоты начали летную подготовку на F-16 в США.
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