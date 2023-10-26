С появлением истребителей F-16 Украина сможет противодействовать российской авиации на разных участках фронта, - Игнат

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".

Российские летчики будут понимать, что это может быть группа советских самолетов, а может быть и группа американских самолетов. Поэтому враг не будет решаться приближаться. РФ, которые ежедневно наносят удары по нашим войскам. Поэтому самолет F-16 будет выполнять очень много функций", - отметил Игнат.

По его словам, управляемые авиабомбы западного образца, которые мы используем, это высокоточное оружие. Они летят очень точно, чего не скажешь о русских кабах.

"Эти КАБы соответственно наносят серьезные разрушения в 20-30 км, от линии боевого столкновения, это фактически тот максимум, куда сейчас они могут достать. Так как нужно приближаться поближе, то есть запускать КАБы, чтобы они достигали дальше, нужно приближаться к нашей границе А там могут их уже ожидать зенитные ракетные комплексы, которые могут их поражать.Несколько раз они пытались это сделать на севере от страны.Подлетели и вызывающе думали, что можно бомбить с территории РФ Харьковскую, Сумскую область. Но они попали под огонь нашего комплекса, который их там ждал в засаде", – рассказал Игнат.