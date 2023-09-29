С появлением F-16 мы получим преимущество в воздухе, а РФ не сможет атаковать КАБами, – военный эксперт Свитан

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Самые старые модификации F-16, у них базовая модификация с дальностью где-то 100-120 км и ракета АIM-120, которую используют в NASAMS, которые у нас есть, они, правда, 40 км, но на самолете F-16 они могут идти 100-120 км. Поэтому российские самолеты не смогут подойти к линии фронта, мы им просто не дадим средства F-16 подойти и сбросить", - считает военный эксперт.

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Свитан отметил, что в таком случае, российские военные на себя сбрасывать не будут, а авиабомба более 70 км не полетит, как бы ее высоко не поднимали.

"Есть законы аэродинамики, которые не дадут планировать на дальность больше, чем 70 км ни чему. Поэтому с появлением F-16 это все прекратится однозначно, это и будет то завоевание преимущества в воздухе. У нас оно получится, потому что мы сможем уничтожать системы С-400 российские. Самая крутая система у россиян – это С-400. Это хорошо окрашенная С-300, как оказалось», – подчеркнул он.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили , что не предоставят Украине истребители F-16, однако впоследствии в правительстве допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году.

27 сентября сообщалось, что в 2024 г. Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16.