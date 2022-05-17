Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Как стало известно, из-за того, что Мариуполь оказался "слишком недружественным и националистическим", "власть" над оккупированным городом - в том числе с портом и правом на мародерство - Россия планирует передать кадыровцам с целью устрашения и подавления сопротивления.



По словам советника мэра, зафиксировано частичное подтверждение этой информации. Андрющенко передает, что 17 мая в Мариуполе впервые прошла рабочая встреча с участием оккупационной администрации: депутата госдумы РФ Саблина, Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева.



Сообщается, что эти личности являются фактическими членами политической власти Чечни.



Как передает Андрющенко, оккупанты обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя". По его словам, кадыровцы вели себя как хозяева, а сама встреча скорее напоминала оценку и инвентаризацию оставшегося обсуждения "плана по восстановлению".

Ранее сообщалось, что кафиры готовят в Мариуполе наибольший подлог "свидетельств" о том, что город якобы уничтожили украинские военные

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