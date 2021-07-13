С поправками Зеленского: Рада приняла закон, который запускает судебную реформу

Об этом сообщает РБК-Украина.



Документ поддержали 305 депутатов.

В законе предусмотрели, что теперь ВККС может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 минимум шесть из них должен быть из числа судей или судей в отставке.

Из документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать экспертов и специалистов. Убрали положения о праве их доступа к документам и информации.



С закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии решений.

В инициативе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение УК считается принятым, если с 4 (или более) членов "за" проголосовало минимум два международных эксперта.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запускает реформу судов в Украине.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.