С поправками Зеленского: Рада приняла закон, который запускает судебную реформу
Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ поддержали 305 депутатов.
В законе предусмотрели, что теперь ВККС может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 минимум шесть из них должен быть из числа судей или судей в отставке.
Из документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать экспертов и специалистов. Убрали положения о праве их доступа к документам и информации.
С закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии решений.
В инициативе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение УК считается принятым, если с 4 (или более) членов "за" проголосовало минимум два международных эксперта.
- Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который запускает реформу судов в Украине.
- Президент Владимир Зеленский ветировал закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.
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