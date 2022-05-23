С пониманием относимся к медикам и коммунальщикам, работающим в оккупации, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.

"Никто не может осуждать украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работать: медикам, коммунальщикам и т.д. Но не к коллаборантам во власти - им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро" , – отметил Подоляк.