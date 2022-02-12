С понедельника старшеклассники Винницы выходят из карантина

Об этом сообщили на сайте Винницкого городского совета, передает Еспресо.TV .



В горсовете отметили, что такое решение 11 февраля приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



"В Виннице снижаются темпы роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 среди детей школьного возраста. Поэтому со следующей недели к обучению в обычном режиме возвращаются ученики 5-11 классов и воспитанники заведений внешкольного образования", - говорится в сообщении.



"Обязательное требование – соблюдением всех противоэпидемических норм и правил", – подчеркивают в горсовете Винницы.





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