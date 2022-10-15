С понедельника некоторые учебные заведения Одесчины возвращаются к дистанционной форме обучения, некоторые - продолжают работу очно
После массированных ракетных обстрелов 10 и 11 октября было принято решение о переходе учебных заведений Одесчины на дистанционный формат обучения
Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак на фейсбуке .
Он отметил, что с 17 октября учебные заведения Одесчины будут продолжать образовательный процесс по очной, дистанционной или смешанной формам обучения. Те образовательные учреждения, которые имеют обустроенное укрытие, будут работать очно и смешанно. Те же, какие укрытия нет - переходят на дистанционную форму обучения.
Также Лончак призвал всех неукоснительно соблюдать алгоритм действий во время воздушных тревог.
"Распорядительные документы сегодня будут отправлены на электронные адреса учебных заведений всех типов и форм собственности. Прошу довести информацию до родительской общественности и коллективов", - написал он.
- С 17 октября учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате.
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