Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак на фейсбуке .

Он отметил, что с 17 октября учебные заведения Одесчины будут продолжать образовательный процесс по очной, дистанционной или смешанной формам обучения. Те образовательные учреждения, которые имеют обустроенное укрытие, будут работать очно и смешанно. Те же, какие укрытия нет - переходят на дистанционную форму обучения.

Также Лончак призвал всех неукоснительно соблюдать алгоритм действий во время воздушных тревог.

"Распорядительные документы сегодня будут отправлены на электронные адреса учебных заведений всех типов и форм собственности. Прошу довести информацию до родительской общественности и коллективов", - написал он.

С 17 октября учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате.