Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отключать свет будут по графику.

"Совместно с Облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Просим отнестись с пониманием. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 7:00 до 22:00", – отметил Синегубов.

Отключений не будет в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины. Также в ОВА пообещали индивидуально проработать вопросы с предприятиями, которые не могут останавливать процесс производства.

Напомним, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения электроснабжения сейчас испытывают около 4 миллионов украинцев.

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