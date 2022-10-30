С понедельника на Харьковщине будут отключать электроэнергию по графику
С 31 октября в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отключать свет будут по графику.
"Совместно с Облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Просим отнестись с пониманием. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 7:00 до 22:00", – отметил Синегубов.
Отключений не будет в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины. Также в ОВА пообещали индивидуально проработать вопросы с предприятиями, которые не могут останавливать процесс производства.
- Напомним, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения электроснабжения сейчас испытывают около 4 миллионов украинцев.
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