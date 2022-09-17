Об этом сообщил Офис генпрокурора .

Так житель Николаева с антиукраинской позицией добровольно согласился на сотрудничество с Россией. Мужчина с помощью скрытого в машине видеорегистратора фиксировал данные о месте дислокации украинских войск, технике иностранного образца, а также месте жительства иностранных инструкторов и их передислокации.

Все собранные данные он передавал представителю страны-агрессора по закрытым каналам связи.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику и устройства для записи видео, содержащие доказательства его взрывной деятельности и принадлежности к агентурной сети военной разведки РФ в Южном регионе Украины.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Пока его содержат под стражей.

Вчера, 16 сентября, стало известно, что в Киеве задержан агент РФ, который пытался устроиться в Азов.