С помощью видеорегистратора фиксировал позиции ВСУ: житель Николаева объявил подозрение
В Николаеве местный житель использовал видеорегистратор для того, чтобы фиксировать места дислокации ВСУ, техники и иностранных инструкторов
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
Так житель Николаева с антиукраинской позицией добровольно согласился на сотрудничество с Россией. Мужчина с помощью скрытого в машине видеорегистратора фиксировал данные о месте дислокации украинских войск, технике иностранного образца, а также месте жительства иностранных инструкторов и их передислокации.
Все собранные данные он передавал представителю страны-агрессора по закрытым каналам связи.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику и устройства для записи видео, содержащие доказательства его взрывной деятельности и принадлежности к агентурной сети военной разведки РФ в Южном регионе Украины.
Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Пока его содержат под стражей.
- Вчера, 16 сентября, стало известно, что в Киеве задержан агент РФ, который пытался устроиться в Азов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное