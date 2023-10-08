С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
Представители украинской военной разведки трижды предпринимали попытки освободить временно оккупированную Запорожскую АЭС в городе Энергодар
Об этом начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и его бойцы рассказали в интервью NV.
В августе 2022 года спецназовцы ГУР провели операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара.
Командир особого подразделения ГУР Шаман, участвовавший в операции, рассказал, что их целью было создание на левом берегу плацдарма, пригодного для дальнейшего освобождения города и прилегающей к нему ЗАЭС.
"На момент проведения операции ГУР оккупанты намеревались подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме. Если бы им это удалось, Кремль мог бы обеспечить временно оккупированный Юг Украины и Крым электроэнергией. Это могло бы помочь Москве укрепить свою позицию в регионе и повлиять на ситуацию в украинском конфликте", - говорится в сообщении.
Несколько десятков бойцов ГУР двигались на гражданских быстроходных лодках - тогда они еще не имели специальных военных плавсредств. Опыта проведения таких операций у спецназовцев ГУР тоже не было.
Во время первой операции бойцы высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться. По мнению командира подразделения Шамана, им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил противника.
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"Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее надо вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства - и все это происходит под огнем противника", - отметил Шаман.
Однако ГУР не оставляло попыток освбождения Энергодара и ЗАЭС. Бойцы еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, одним из которых был Вадим Попик, командир Иностранного легиона. Он вспоминает, что в этих акциях участвовали даже бойцы из других стран. В частности, новозеландцы, которые имели необходимый опыт и могли долго находиться в воде и выполнять задачи.
С каждой операцией бойцы ГУР набирались опыта, однако и оккупанты становились все более подготовленными. В момент третьей десантной высадки захватчики подвели к берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться, и они отступили.
Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительские недостатки.
"Однако сверхзадачу спецназовцы выполнили - россияне так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Правда, привели к этому не только действия бойцов, но и работа тайной агентуры ГУР", - отмечается в материале.
Также энергодарские операции сыграли еще одну роль: научили успешной тактике речного и морского десантирования.
- Напомним, 8 августа 2023 на левом берегу Херсонской области бойцы спецподразделения ГУР провели операцию, где они заманили в засаду и захватили в плен комбата российских разведчиков по имени Юрий Томов.
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