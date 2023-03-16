С полигона в Ливии исчезли тонны урана
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили, что с полигона в Ливии исчезли около 2,5 тонны природного урана. Бочки с веществом хранились на территории, которая больше не контролируется местными властями
Об этом сообщает Reuters .
Инспекторы МАГАТЭ по ядерной безопасности обнаружили, что на одном из полигонов в Ливии не хватает 2,5 тонн природного урана - об этом в конфиденциальном письме странам-членам организации сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), нет на объекте", - говорится в сообщении.
Проверку должны были провести еще в 2022 году, однако ее откладывали из-за нестабильной ситуации в Ливии. Инспекцию провели только во вторник, 14 марта, так что когда и как произошел инцидент неизвестно.
"Утеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также создать проблемы ядерной безопасности", - отметили в МАГАТЭ.
Специалисты обязались провести расследование по факту пропавшего вещества и выяснить, что произошло на самом деле.
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