С платформы Spotify удалили тысячи песен, написанных с помощью ИИ, - FT
Стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy
Об этом информирует Financial Times .
Источник сообщил изданию, что недавно Spotify удалил около 7% песен, которые загрузил на платформу музыкальный стартап Boomy. Отмечают, что это около десятка тысяч треков. Другой собеседник отметил, что звукозаписывающая компания Universal Music проинформировала все основные потоковые музыкальные сервисы о подозрительной активности на песнях Boomy.
Поводом для удаления, по информации собеседников, стало то, что компания заподозрила песни стартапа в вероятной "искусственной трансляции". То есть прослушивания на треках увеличиваются искусственным путем через прослушивание онлайн-ботов, выдающих себя за реальных слушателей.
Spotify подтвердил, что удалил часть песен Boomy.
"Искусственный стриминг – это давняя проблема всей индустрии, которую Spotify пытается решить с помощью нашего сервиса", – говорится в заявлении компании.
Справка: Музыкальный стартап Boomy запустили два года назад . Он позволяет пользователям выбирать разные стили, чтобы самостоятельно создать автоматически сгенерированную искусственным интеллектом музыкальную композицию. Затем пользователи могут выкладывать их на стриминговые платформы и получать с них прибыль. По информации Boomy, пользователи уже создали более 14 млн таких треков.
- 26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.
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