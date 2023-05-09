С платформы Spotify удалили тысячи песен, написанных с помощью ИИ, - FT

Об этом информирует Financial Times .

Источник сообщил изданию, что недавно Spotify удалил около 7% песен, которые загрузил на платформу музыкальный стартап Boomy. Отмечают, что это около десятка тысяч треков. Другой собеседник отметил, что звукозаписывающая компания Universal Music проинформировала все основные потоковые музыкальные сервисы о подозрительной активности на песнях Boomy.

Поводом для удаления, по информации собеседников, стало то, что компания заподозрила песни стартапа в вероятной "искусственной трансляции". То есть прослушивания на треках увеличиваются искусственным путем через прослушивание онлайн-ботов, выдающих себя за реальных слушателей.

Spotify подтвердил, что удалил часть песен Boomy.

"Искусственный стриминг – это давняя проблема всей индустрии, которую Spotify пытается решить с помощью нашего сервиса", – говорится в заявлении компании.

Справка: Музыкальный стартап Boomy запустили два года назад . Он позволяет пользователям выбирать разные стили, чтобы самостоятельно создать автоматически сгенерированную искусственным интеллектом музыкальную композицию. Затем пользователи могут выкладывать их на стриминговые платформы и получать с них прибыль. По информации Boomy, пользователи уже создали более 14 млн таких треков.