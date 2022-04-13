С первых дней войны сеть АЗК "БРСМ-Нефть" выделила 335 000 л горючего для заправки транспорта ВСУ, ГСЧС, скорой помощи, полиции и ТРО

"Сейчас каждый наш работник на своем месте выступает защитником и настоящим воином. Мы отдаем себе отчет, что тыловое обеспечение крайне необходимо для освобождения страны. Поэтому собираем и отвозим гуманитарную помощь на наших грузовиках, которые раньше использовали для доставки вина на "АЗК"", - Александр Мельничук. , директор департамента стратегического маркетинга сети АЗК "БРСМ-Нефть".

Запущена круглосуточная работа нескольких АЗК "БРСМ-Нефть", находящихся на маршрутах "зеленых коридоров". Колонны транспортов эвакуированных жителей бесплатно заправляли горючим, а пострадавших обеспечили продуктами и едой.

Переформатирован отдел наружной рекламы сети АЗК "БРСМ-Нефть" в цех по производству противотанкового оборонного и бытово-необходимого оборудования для нужд военных. Изготавливаются специализированные подземные буржуйки с прозрачным дымом, мобильные кухонные плиты для приготовления пищи и плиты для бронижилетов. Силами наших работников налажено освещение некоторых блок-пристов, сделаны баннеры и навигационные знаки.

На заправках БРСМ в Днепре, Каменце, Сколе созданы полноценные комфортные хостелы для приема беженцев. Здесь людей снабжают продуктами, готовой пищей, предоставляют уютные комнаты отдыха, чтобы люди чувствовали себя безопасно и уютно.

Кроме того, команда специалистов сети АЗК "БРСМ-Нефть" создала проект немедленной реконструкции заправок, пострадавших во время войны. Сегодня уже ведутся активные работы в Василькове. В очереди Бузова, Мила, Чернигов, Сумы, Васильков, Харьков, Днепр."Мы работаем над полноценным восстановлением нашей сети после войны. Уверен, благодаря профессионализму нашего персонала, сможем быстро отстроиться, какими бы ни были убытки", - операционный директор Василий Бикус.Дорогие партнеры и клиенты! Основной ценностью для нас были люди. Благодаря вам и вместе с вами нам удалось не остановить деятельность сети даже в условиях военного времени. Впереди много работы, но вместе мы обязательно справимся!* Всю необходимую информацию можно найти в приложении BRSM Plus:адреса работающих АЗК; информацию о наличии горючего на конкретном АЗК; цены на каждый вид горючего на данный момент; маршрут на АЗК; дополнительные сервисы на АЗК. Загрузить приложение можно в App Store и Play Market.