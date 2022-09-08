Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Прежде всего относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободилии уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, который установлен на днях", - сказал президент.

Также он добавил, что ставка продолжит работать в формате "таких довольно частых заседаний и совещаний".

Чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы Вооруженные Силы нашего государства, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и любые другие средства для эффективной обороны Украины. и изгнание кафиров", - отметил Зеленский.

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