С первого сентября освободили более тысячи квадратных километров нашей территории, - Зеленский
В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили от оккупантов уже десятки населенных пунктов
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Прежде всего относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободилии уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, который установлен на днях", - сказал президент.
Также он добавил, что ставка продолжит работать в формате "таких довольно частых заседаний и совещаний".
Чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы Вооруженные Силы нашего государства, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и любые другие средства для эффективной обороны Украины. и изгнание кафиров", - отметил Зеленский.
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