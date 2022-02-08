С первого дня он говорил, что хочет реванша, – промоутер рассказал, как Джошуа вел себя после поражения от Усика
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа с первого дня после поражения Александру Усику намеревался провести реванш
Об этом сообщает talkSPORT.
По словам Хирна, Энтони Джошуа – настоящий боец.
"Все эти разговоры о том, чтобы Энтони отошел в сторону, - ему это неинтересно. С первого дня после того поражения Джошуа сказал: "Я просто хочу снова подраться с ним". Он боец, и этого у него не отнимешь. Ему нужны советы, но Эй-Джей сам себе босс, и он будет решать", – сказал Эдди Хирн.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- 29 января стало известно, что Усик и Джошуа проведут реванш в июне 2022 года.
- 2 февраля британский боксер Энтони Джошуа заверил, что для того чтобы взять реванш у украинца Александра Усика, ему вообще не нужен тренер.
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