С первого дня он говорил, что хочет реванша, – промоутер рассказал, как Джошуа вел себя после поражения от Усика

Об этом сообщает talkSPORT.



По словам Хирна, Энтони Джошуа – настоящий боец.



"Все эти разговоры о том, чтобы Энтони отошел в сторону, - ему это неинтересно. С первого дня после того поражения Джошуа сказал: "Я просто хочу снова подраться с ним". Он боец, и этого у него не отнимешь. Ему нужны советы, но Эй-Джей сам себе босс, и он будет решать", – сказал Эдди Хирн.



Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

29 января стало известно, что Усик и Джошуа проведут реванш в июне 2022 года.

2 февраля британский боксер Энтони Джошуа заверил, что для того чтобы взять реванш у украинца Александра Усика, ему вообще не нужен тренер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb