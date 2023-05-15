С перебинтованной конечностью: Лукашенко впервые за шесть дней появился на публике
Белорусский диктатор впервые после парада Победы в Москве 9 мая появился в публичном пространстве – у него снова бинт на руке
Фото с Лукашенко опубликовал приближенный к пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Согласно сообщению, Лукашенко находится в центральном командном пункте военной авиации и сил ПВО. Он заслушает доклад по организации и выполнению задач по противовоздушной обороне.
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Белорусские СМИ пишут, что у него перебинтована уже другая, левая рука. В Москве повязка была на правой руке.
Фото: Пул Первого
- После парада в Москве на 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко исчез из публичного пространства.
- 14 мая в госдуме РФ подтвердили сообщение СМИ о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко болеет .
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