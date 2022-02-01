"С осторожным оптимизмом": Ляшко назвал факторы, из-за которых пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что есть три фактора, свидетельствующие о возможном завершении пандемии в 2022 году
Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV.
"Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия", - сообщил Виктор Ляшко.
Он добавил, что в ближайшее время Украина получит препараты прямого противовирусного действия для лечения инфицированных коронавирусом.
- Напомним, ранее в 20 областях Украины зафиксировали заражение штаммом коронавируса "Омикрон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.17
Покупка 28.17Продажа 28.5
-
EUR
Покупка 31.55Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное