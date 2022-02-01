"С осторожным оптимизмом": Ляшко назвал факторы, из-за которых пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году

Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV.



"Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия", - сообщил Виктор Ляшко.



Он добавил, что в ближайшее время Украина получит препараты прямого противовирусного действия для лечения инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее в 20 областях Украины зафиксировали заражение штаммом коронавируса "Омикрон".

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