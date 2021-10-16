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Главная Общество С оружием в руках: Кива провозгласил себя "лидером антифашистского движения"

С оружием в руках: Кива провозгласил себя "лидером антифашистского движения"

16 октября, 2021 суббота
11:12
Общество Илья Кива

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива выложил в сеть видео устроенного им вечером 15 октября 2021 года салюта по поводу, как он выразился, "ликвидации" проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеры

При этом нардеп сказал, что считает себя "лидером антифашистского движения в Украине", передает Еспресо.TV .

В руках Кива держал предмет, похожий на охотничий карабин "Сайга".

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Одет он был во все черное.

Видео можно увидеть по этой ссылке .

  • Ранее, напомним, Кива заявлял о принадлежности к "Правому сектору" и принимал участие в АТО-ООС.
  • Затем он на короткое время возглавил Социалистическую партию, после чего перешел в ОПЗЖ, где устраивает провокации, выступает на российских пропагандистских каналах и поздравляет Путина с днем рождения .


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Илья Кива
ОПЗЖ
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