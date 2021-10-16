С оружием в руках: Кива провозгласил себя "лидером антифашистского движения"

При этом нардеп сказал, что считает себя "лидером антифашистского движения в Украине", передает Еспресо.TV .



В руках Кива держал предмет, похожий на охотничий карабин "Сайга".



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Одет он был во все черное.



Видео можно увидеть по этой ссылке .

Ранее, напомним, Кива заявлял о принадлежности к "Правому сектору" и принимал участие в АТО-ООС.

Затем он на короткое время возглавил Социалистическую партию, после чего перешел в ОПЗЖ, где устраивает провокации, выступает на российских пропагандистских каналах и поздравляет Путина с днем рождения .