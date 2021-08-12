С оружием и техникой: СБУ начинает масштабные учения на Донетчине и Луганщине

Об этом сообщает 2 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Отмечается, что тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.



СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.



Гражданам напоминают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

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