С ОРДО поступает информация о планах эвакуировать жителей некоторых населенных пунктов, ВСУ не планируют наступления, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что Украина не готовит наступление на ОРДЛО
Об этом говорится в его заявлении на Facebook.
"По поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением", - написал он.
Он подчеркнул, что "Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей".
"Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Он добавил, что грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками в течение текущих суток должны быть расследованы.
"Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня", - подытожил Залужный.
- По состоянию на 22.00 17 февраля российские оккупационные войска 50 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевое травмирование, трое мирных жителей испытали контузии.
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