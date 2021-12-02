С ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне угрозы новой агрессии РФ, - правозащитники

Об этом сообщает в Telegram Восточная правозащитная группа.



Правозащитники опросили жителей оккупированных территорий на фоне эскалации агрессии со стороны РФ и возможного возобновления боевых действий.



По данным правозащитников, жители ОРДЛО выезжают преимущественно на территорию РФ, поскольку многие трудовые мигранты работают в России и пытаются унести с собой семьи.



Выезжают по большей части жители населенных пунктов, расположенных близко к линии разграничения.



Кроме опасения возобновления военных действий люди выезжают еще и из-за невыплаты в ОРДЛО заработной платы.



Кроме того, в ОРДЛО активно работает государственная программа РФ "Соотечественники", которая направлена на заселение отдаленных российских районов (Магадан, Нижний Тагил, Воркута и др.).

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность признаками того, что РФ планирует широкомасштабную военную операцию против Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил , что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.