С ОРДЛО массово выезжают местные жители на фоне угрозы новой агрессии РФ, - правозащитники
С оккупированных Россией территорий Донбасса и Луганщины массово выезжают местные жители, которые боятся возобновления военных действий
Об этом сообщает в Telegram Восточная правозащитная группа.
Правозащитники опросили жителей оккупированных территорий на фоне эскалации агрессии со стороны РФ и возможного возобновления боевых действий.
По данным правозащитников, жители ОРДЛО выезжают преимущественно на территорию РФ, поскольку многие трудовые мигранты работают в России и пытаются унести с собой семьи.
Выезжают по большей части жители населенных пунктов, расположенных близко к линии разграничения.
Кроме опасения возобновления военных действий люди выезжают еще и из-за невыплаты в ОРДЛО заработной платы.
Кроме того, в ОРДЛО активно работает государственная программа РФ "Соотечественники", которая направлена на заселение отдаленных российских районов (Магадан, Нижний Тагил, Воркута и др.).
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