С Олимпиады исключили вид спорта, в котором Украина получила две медали
Каратэ не будет представлено на Олимпийских играх-2024 в Париже
Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024.
Организационный комитет Олимпийских игр в Париже опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире. В списке не нашлось места для каратэ.
Кроме каратэ, в программе Игр-2024 отсутствуют бейсбол и софтбол. Зато появится другой новый вид спорта - брейкданс.
В этом году каратэ дебютировало на Олимпиаде в Токио. Украинцы удачно выступили в этой дисциплине и завоевали 2 награды. Анжелика Терлюга завоевала серебро, а Станислав Горуна - бронзу.
Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на Олимпиаде-2020.
- 6 августа украинец Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль турнира среди мужчин в весовой категории до 75 кг.
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