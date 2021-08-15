С Олимпиады исключили вид спорта, в котором Украина получила две медали

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024.



Организационный комитет Олимпийских игр в Париже опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире. В списке не нашлось места для каратэ.



Кроме каратэ, в программе Игр-2024 отсутствуют бейсбол и софтбол. Зато появится другой новый вид спорта - брейкданс.



В этом году каратэ дебютировало на Олимпиаде в Токио. Украинцы удачно выступили в этой дисциплине и завоевали 2 награды. Анжелика Терлюга завоевала серебро, а Станислав Горуна - бронзу.



Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на Олимпиаде-2020.

6 августа украинец Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль турнира среди мужчин в весовой категории до 75 кг.

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