С олигархами нужно бороться системно, а не персонально, – инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что с украинскими олигархами необходимо бороться системно, а не персонально
Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Олигархи – это системная проблема Украины. Мне с самого начала не нравилась идея создания реестра олигархов, ведь это предполагает персонализацию борьбы с олигархами. Когда мы боремся с персоналиями, это больше похоже на политические разборки", – отметил Фурса.
Инвестиционный банкир добавил, что для борьбы с олигархами Украине достаточно реализовать реформы, которых от нас требует Евросоюз.
"Борьба с олигархами – это те реформы, о которых нам говорит Европейский Союз: верховенство права и борьба с коррупцией. Когда олигархи не могут влиять на суды или политические решения, они превращаются в крупный бизнес. Большой бизнес – это нормально", - заметил Сергей Фурса.
- 17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила , что на пути к членству в ЕС Украине необходимо сделать определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.17
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное