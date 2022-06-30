С олигархами нужно бороться системно, а не персонально, – инвестиционный банкир Фурса

Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Олигархи – это системная проблема Украины. Мне с самого начала не нравилась идея создания реестра олигархов, ведь это предполагает персонализацию борьбы с олигархами. Когда мы боремся с персоналиями, это больше похоже на политические разборки", – отметил Фурса.

Инвестиционный банкир добавил, что для борьбы с олигархами Украине достаточно реализовать реформы, которых от нас требует Евросоюз.

"Борьба с олигархами – это те реформы, о которых нам говорит Европейский Союз: верховенство права и борьба с коррупцией. Когда олигархи не могут влиять на суды или политические решения, они превращаются в крупный бизнес. Большой бизнес – это нормально", - заметил Сергей Фурса.

17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила , что на пути к членству в ЕС Украине необходимо сделать определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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