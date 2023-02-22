С октября "зерновая инициатива" обеспечивает лишь 40% возможного экспорта из-за затягивания Россией проверок судов в Босфоре, - Мининфраструктуры
С октября 2022 года в результате затягивания проверок судов в Босфоре россиянами "зерновая инициатива" обеспечивает только 40% возможного экспорта украинского зерна
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"С октября Инициатива обеспечивает только 40% экспорта из-за торможения россиянами инспекций судов в Босфоре. Российская сторона в одностороннем порядке сократила сначала количество инспекционных команд до 3-х, а затем прибегла к затягиванию времени самих инспекций и проверке показателей вне зоны их компетенции. Как следствие, в среднем у нас не более 6 инспекций в день, что является критически низким показателем", - подчеркнул заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.
Торможение российской инспекцией зерна из Украины приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых рынках, потому что именно наша страна является одной из главных поставщиков подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.
"Мы обращаем внимание международного сообщества, что блокирование коммерческого судоходства даже в военное время - это грубое нарушение международных конвенций, участником которых является и Украина. Мы еще раз призываем Международную морскую организацию ООН, которая является гарантом безопасности мирового судоходства, сделать все возможное и возобновить торговое судоходство в Черном море", - добавил Васьков.
Из-за действий РФ в Босфоре образовалась очередь из более 150 судов, большинство из них ожидает инспекцию несколько недель.
Всего с 1 августа 2022 г. Украина экспортировала 22,1 миллиона тонн продовольствия. Из-за торможения врага мир ежемесячно недополучает не менее 3 млн тонн украинского зерна.
Напомним, 18 марта истекает срок "зернового соглашения".
- Ранее Украина призвала Турцию и ООН содействовать разблокированию "зернового коридора". Из-за затягивания Россией инспекций судов, которые должны вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения", за последние 3 месяца мир недополучил 10 млн. тонн продовольствия, отметили в МИД Украины.
- Украина попросит Турцию и ООН начать переговоры по продлению "зернового соглашения" .
- Правительство Финляндии решило выделить еще 5 млн евро Всемирной продовольственной программе (WFP), которая закупает зерно в Украине и везет его в африканские страны.
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