Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"С октября Инициатива обеспечивает только 40% экспорта из-за торможения россиянами инспекций судов в Босфоре. Российская сторона в одностороннем порядке сократила сначала количество инспекционных команд до 3-х, а затем прибегла к затягиванию времени самих инспекций и проверке показателей вне зоны их компетенции. Как следствие, в среднем у нас не более 6 инспекций в день, что является критически низким показателем", - подчеркнул заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

Торможение российской инспекцией зерна из Украины приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых рынках, потому что именно наша страна является одной из главных поставщиков подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.

"Мы обращаем внимание международного сообщества, что блокирование коммерческого судоходства даже в военное время - это грубое нарушение международных конвенций, участником которых является и Украина. Мы еще раз призываем Международную морскую организацию ООН, которая является гарантом безопасности мирового судоходства, сделать все возможное и возобновить торговое судоходство в Черном море", - добавил Васьков.

Из-за действий РФ в Босфоре образовалась очередь из более 150 судов, большинство из них ожидает инспекцию несколько недель.

Всего с 1 августа 2022 г. Украина экспортировала 22,1 миллиона тонн продовольствия. Из-за торможения врага мир ежемесячно недополучает не менее 3 млн тонн украинского зерна.

Напомним, 18 марта истекает срок "зернового соглашения".