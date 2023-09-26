С октября WhatsApp не будет поддерживать устройства со старыми версиями Android
С 24 октября мессенджер WhatsApp будет поддерживаться на устройствах с оперативными системами Android 5.0 и новейшими версиями
Информация об этом появилась на официальном сайте приложения.
В настоящее время приложение поддерживает устройства с ОС Android 4.1. Для владельцев Apple ничего не изменится - приложение и дальше будет поддерживать устройства с iOS 12 и более новыми версиями.
"Чтобы обеспечить соответствие последним достижениям в сфере технологий, мы периодически прекращаем поддержку более старых версий операционных систем, направляя ресурсы в поддержку более новых", - комментируется в заявлении.
Если поддержка вашей операционной системы прекратится, вы заранее получите уведомление и несколько напоминаний обновить устройство, чтобы и дальше пользоваться WhatsApp.
- Мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp решил не запускать в России новую функцию каналов (WA Channels), как в Telegram, из-за угрозы блокировки.
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