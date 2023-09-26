С октября WhatsApp не будет поддерживать устройства со старыми версиями Android

Информация об этом появилась на официальном сайте приложения.

В настоящее время приложение поддерживает устройства с ОС Android 4.1. Для владельцев Apple ничего не изменится - приложение и дальше будет поддерживать устройства с iOS 12 и более новыми версиями.



"Чтобы обеспечить соответствие последним достижениям в сфере технологий, мы периодически прекращаем поддержку более старых версий операционных систем, направляя ресурсы в поддержку более новых", - комментируется в заявлении.

Если поддержка вашей операционной системы прекратится, вы заранее получите уведомление и несколько напоминаний обновить устройство, чтобы и дальше пользоваться WhatsApp.