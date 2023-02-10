С октября гриппом и ОРВИ переболели чуть более 2 млн украинцев: это на 56% меньше, чем в 2021-22 гг.
С начала эпидемиологического сезона, то есть с октября 2022 года, в Украине гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом, переболело 2 млн человек
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
"Всего с начала эпидсезона — с 3 октября 2022 года до 5 февраля 2023 года — гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболело 2 059 612 человек. Это на 56,5% меньше аналогичного периода сезона 2021–2022 годов", – говорится в сообщении.
Против гриппа вакцинировалось 143 821 человек, из них 93 695 — медработники и люди из группы риска.
Согласно данным ЦОС, за неделю с 30 января 2022 по 5 февраля 2023 года в Украине гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболели 120 223 человека, из них 58 657 — дети в возрасте до 17 лет.
Летальные случаи гриппа не зарегистрированы.
"Циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы", - отметили в ЦОС.
- Ранее в Минздраве заявили, что в Украине сейчас циркулирует 12 подтипов штамма COVID-19 "Омикрон" .
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