Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

"Всего с начала эпидсезона — с 3 октября 2022 года до 5 февраля 2023 года — гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболело 2 059 612 человек. Это на 56,5% меньше аналогичного периода сезона 2021–2022 годов", – говорится в сообщении.

Против гриппа вакцинировалось 143 821 человек, из них 93 695 — медработники и люди из группы риска.

Согласно данным ЦОС, за неделю с 30 января 2022 по 5 февраля 2023 года в Украине гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, заболели 120 223 человека, из них 58 657 — дети в возрасте до 17 лет.

Летальные случаи гриппа не зарегистрированы.

"Циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа А, вирусы SARS-CoV-2, RS-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы", - отметили в ЦОС.