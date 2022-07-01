Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Эта эвакуация продолжается. Я специально не называю направление по соображениям безопасности. А люди действительно хотят выехать с временно оккупированных территорий и вернуться в города, подконтрольные Украине", - сказал Синегубов в интервью РБК-Украина.

Также он отметил, что нет оснований для массовой организованной эвакуации из Харькова.

"Основания – это опасность вторжения врага в город Харьков или оккупация города. Нынешняя военная обстановка позволяет говорить о том, что такой необходимости у нас сейчас нет", - сказал Олег Синегубов.

Как сообщает руководитель ОВА, на сегодняшний день в Харькове примерно половина того населения, которое проживало в городе до 24 февраля. В частности, это 700-800 тысяч жителей.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове проживало ориентировочно 1,5 млн человек.

Синегубов также напомнил, что находиться на улицах города все еще небезопасно и призвал обязательно прислушиваться к сигналам о воздушной тревоге.

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