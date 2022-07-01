С оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали уже 6 тыс. человек, - ОВА
По данным главы ОВА Олега Синегубова, на одном из направлений Харьковщины удалось спасти около 6 тысяч человек. Эвакуация происходит еженедельно
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Эта эвакуация продолжается. Я специально не называю направление по соображениям безопасности. А люди действительно хотят выехать с временно оккупированных территорий и вернуться в города, подконтрольные Украине", - сказал Синегубов в интервью РБК-Украина.
Также он отметил, что нет оснований для массовой организованной эвакуации из Харькова.
"Основания – это опасность вторжения врага в город Харьков или оккупация города. Нынешняя военная обстановка позволяет говорить о том, что такой необходимости у нас сейчас нет", - сказал Олег Синегубов.
Как сообщает руководитель ОВА, на сегодняшний день в Харькове примерно половина того населения, которое проживало в городе до 24 февраля. В частности, это 700-800 тысяч жителей.
До начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове проживало ориентировочно 1,5 млн человек.
Синегубов также напомнил, что находиться на улицах города все еще небезопасно и призвал обязательно прислушиваться к сигналам о воздушной тревоге.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.89
- Актуальное
- Важное