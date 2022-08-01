С оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали 872 человека, - ОВА
На Харьковщине с временно оккупированных территорий удалось вывезти 872 человека
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что из-под оккупации спасли 872 человека, из них 203 – дети. В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности.
"Спасибо всем областным службам, принимавшим участие в подготовке и проведении эвакуации: медицинским, спасательным, правоохранительным подразделениям, органам местного самоуправления, РВА, Департаменту гражданской защиты ХОВА. Отдельная благодарность волонтерам, оказывающим неоценимую помощь вывозу мирного населения с оккупированных территорий, хотя часто это опасно и для них самих", – прокомментировал Синегубов.
Он добавил, что ОВА продолжит поддерживать связь с остающимися под российской оккупацией украинцами и оказывать им необходимую помощь.
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