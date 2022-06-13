С оккупированных территорий Харьковщины 13 июня эвакуировали более 1700 человек
Волонтерская организация "Помогаем уехать", участвовавшая в организации эвакуации, рассказала, как прошло спасение мирных жителей
Об этом сообщает "Суспильне".
Отмечается, что, несмотря на опасность обстрелов и информацию о возможных провокациях со стороны российских войск с временно оккупированных территорий Харьковщины, за 13 июня смогли выехать более 1700 человек.
Как сообщают волонтеры, жители области эвакуировались через дамбу возле поселка Печенеги, которую вынуждены были пройти пешком. Затем их встречали волонтеры гуманитарных штабов "Help me Kharkiv", "Несокрушимый Харьков", "Eventroom", "D20 Kharkiv", а также представители Красного Креста.
Отмечается, что среди спасенных жители Купянской, Великобурлукской, Волчанской и Изюмской громад Харьковщины.
- Напомним, 13 июня оккупанты обстреляли три села Золочевской громады на Харьковщине.
- А 12 июня россияне накрыли огнем Богодуховский район Харьковской области: повреждены дома
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