Об этом сообщают в пресс- службе ДБР.

"Оперативщики ДБР узнали, что два украинских военных находятся во временно оккупированном городе на Востоке Украины. Оба защитника получили ранения во время боевых действий в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Работники бюро нашли для военных безопасное место пребывания, организовали обеспечение военных всем необходимым для лечения и жизнеобеспечения, пока бойцы не поправились.

Согласно информации ведомства, в конце сентября, когда украинские военнослужащие смогли самостоятельно передвигаться, была отработана оперативная комбинация для их эвакуации: приобретен автотранспорт, разработаны основной и запасные маршруты движения и соответствующая легенда.

25 сентября защитники через блок-пост пересекли линию столкновения и благополучно вернулись к контролируемой Украиной территории. В настоящее время военнослужащие проходят реабилитацию.

В июле Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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