Об этом Ирина Верещук написала в telegram.

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети", - говорится в сообщении.

Верещук поблагодарила "за организацию процесса" главу Харьковской ОВА Олега Синегубову и волонтерские организации.

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