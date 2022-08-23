С оккупированной Харьковщины 22 августа удалось эвакуировать более 800 человек, – Верещук
Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила, что с оккупированной территории Харьковской области удалось эвакуировать 825 человек
Об этом Ирина Верещук написала в telegram.
"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети", - говорится в сообщении.
Верещук поблагодарила "за организацию процесса" главу Харьковской ОВА Олега Синегубову и волонтерские организации.
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