С оккупированного Крыма зафиксировали движение российской военной техники, - Нацполиция

Об этом говорится в Telegram .



"Как уже сообщалось, агрессия России произошла сегодня около 5:00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время из-за админграницы с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.



