С оккупированного Крыма зафиксировали движение российской военной техники, - Нацполиция
Национальная полиция Украины сообщает, что 24 февраля произошло движение российской военной техники со стороны временно оккупированного Крыма
Об этом говорится в Telegram .
"Как уже сообщалось, агрессия России произошла сегодня около 5:00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым. В настоящее время из-за админграницы с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
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- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами .
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение .
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