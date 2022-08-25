Об этом сообщает Delfi.

До 24 августа на официальном сайте президента Латвии president.lv можно было выбрать один из трех языков: латышский, английский и русский. Однако уже 25 августа русский исчез. Теперь информация на сайте доступна только на английском и латышском языках.

Как пояснила руководитель Медиацентра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, в связи с войной России в Украине вопрос коммуникации государственного управления российского стал очень чувствительным, поэтому было принято решение предоставлять международной аудитории информацию только на английском.

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