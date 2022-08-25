С официального сайта президента Латвии убрали русский язык
С 25 августа информация на сайте президента Латвии Эгилса Левитса доступна только на латышском и английском языках
Об этом сообщает Delfi.
До 24 августа на официальном сайте президента Латвии president.lv можно было выбрать один из трех языков: латышский, английский и русский. Однако уже 25 августа русский исчез. Теперь информация на сайте доступна только на английском и латышском языках.
Как пояснила руководитель Медиацентра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, в связи с войной России в Украине вопрос коммуникации государственного управления российского стал очень чувствительным, поэтому было принято решение предоставлять международной аудитории информацию только на английском.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное