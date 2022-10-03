С ноября жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную помощь
Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в прямом эфире на одном из телеканалов.
Она рассказала, что в настоящее время жители освобожденных населенных пунктов получают как гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой потребности, средства гигиены, теплую одежду на зиму, — так и финансовую поддержку.
"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – сообщила Ирина Верещук.
Минреинтеграции также напоминает, что на освобожденных Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект, в рамках которого граждане, проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.
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