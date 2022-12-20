Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Укринформ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Лишь ноябрь и декабрь имеем применение 127 "шахедов" и 300 крылатых ракет. 13 октября они выпустили первый - в Купянске был сбит силами обороны. Далее они начали применять их поэтапно, небольшими группами запуская их на разных направлениях, изучая, как будет реагировать ПВО, какими средствами мы будем их сбивать", – объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что россияне начали использовать меньшую версию беспилотников "шахед".

"Первое применение – БПЛА Shahed-136, а сейчас они еще применяют Shahed-131, это меньшая версия. Они маркируют "герань-2", а это – "герань-1". Мы прекрасно понимаем, что это оба иранских дрона. Никаких" "гераней" у них не растет", – сказал он.

Юрий Игнат рассказал, что россияне чаще применяют беспилотники ночью. И если запускают дроны в 23:00, то воздушная тревога может продолжаться и до пяти утра.

"Рашисты поняли, что наиболее эффективно для них использовать "шахеды" в ночное время, потому что ночью нет визуальной привязки к целям, и эти средства, которые могут их уничтожать, такие как стрелковое оружие, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы, которые часто применяются" против этих БПЛА Если БПЛА запускают с 23:00, когда начинаются сутки по московскому времени, то до пяти утра может быть воздушная тревога, это не потому, что дрон летит по прямой, они могут обходить, лететь по кругу, кружить. избегая системы ПВО, руководствуясь разными GPS-навигаторами, и это уже увеличивает время.Средняя скорость дрона - 150 километров в час.Это и есть полетная задача.Против этого есть определенные меры.Все силы обороны работают в единой системе противовоздушной обороны, которая пытается уничтожить как можно больше этих БПЛА: это и визуальные пункты наблюдения, и акустические системы, которые реагируют на звук, но основное обнаружение – это радиолокационные средства. Радиолокационные и радиотехнические войска работают над обнаружением беспилотников, а затем огневыми средствами их уничтожают. Как видите, достаточно неплохо", – объяснил Игнат.

19 декабря россияне впустили по Украине 35 "шахедов". Этот обстрел иранскими дронами был один из самых больших по количеству

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