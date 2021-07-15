С нокаутом под занавес Британский тяжеловес обрисовал потрясающий сценарий боя Усик - Джошуа
Британский боксер Джо Джойс заявил, что украинец Александр Усик окажет достойное сопротивление его соотечественнику Энтони Джошуа, но в конце проигрывает нокаутом
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Джойса, Усик создаст Джошуа существенные проблемы.
"Я думаю, что бой с Усиком будет непростым для Джошуа. Усик - это не шутки. Он олимпийский чемпион, очень опытный левша, поэтому он создаст проблемы Джошуа своей хорошей работой ног и передвижением по рингу", - сказал Джойс.
Вместе с тем он выразил убеждение, что британец конце нокаутирует украинца.
"Я думаю, что Энтони конце доберется до него и нокаутирует", - спрогнозировал Джойс, который претендовал на бой против Усика за звание временного чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), который так и не состоялся.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и имеет 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 июля Александр Красюк заявил, что в случае победы Александра Усика над Джошуа, украинский и британский боксеры встретятся в реванше .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное