С нокаутом под занавес Британский тяжеловес обрисовал потрясающий сценарий боя Усик - Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Джойса, Усик создаст Джошуа существенные проблемы.

"Я думаю, что бой с Усиком будет непростым для Джошуа. Усик - это не шутки. Он олимпийский чемпион, очень опытный левша, поэтому он создаст проблемы Джошуа своей хорошей работой ног и передвижением по рингу", - сказал Джойс.

Вместе с тем он выразил убеждение, что британец конце нокаутирует украинца.

"Я думаю, что Энтони конце доберется до него и нокаутирует", - спрогнозировал Джойс, который претендовал на бой против Усика за звание временного чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), который так и не состоялся.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO и имеет 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).