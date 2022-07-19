Об этом президент Джо Байден заявил на саммите арабских лидеров, информирует SkyNewsю.

"Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран. Мы будем пытаться развивать этот момент с помощью активного, принципиального американского лидерства", – сказал он.

Его слова прозвучали на фоне беспокойства по поводу ядерных амбиций Ирана и поддержки боевиков в регионе.

США также объявили о выделении $1 млрд помощи для преодоления голода в регионе.

Особо Джо Байден надеется, что группа ОПЕК+, в которую входит Саудовская Аравия, примет решение об увеличении добычи нефти на встрече 3 августа.

"Я с нетерпением жду, что будет в ближайшие месяцы", – сказал он.

Отметим, что 16 июля, после визита Байдена, Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.

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