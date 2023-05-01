"С нетерпением ждем выступления Украины": ЛГБТ-супруги бойцов ВСУ рассказали, как их вдохновляет Евровидение
ЛГБТ-супруги бойцов ВСУ - небинарное лицо Антонина Романова и ее партнер Александр - рассказали, что ожидают Евровидения, ведь это "месседж, что Европа поддерживает Украину"
Интервью у супругов взяло издание BBC .
Антонина и ее партнер Александр вместе уже 9 лет, и с начала полномасштабного вторжения они покинули работу в театре, чтобы защищать Украину. Отмечается, что они с нуля научились стрелять из минометов, а в целом работа супругов варьируется "от рытья окопов и уклонения от пуль до кормления 150 солдат в прифронтовой военной столовой".
Александр отметил, что в таких условиях Евровидение - это "глоток свежего воздуха".
"Мы с нетерпением ждем, когда Украина выступит на Евровидении в этом году. У нас были очень тяжелые времена. И Евровидение - это как глоток свежего воздуха… Потому что когда ты видишь, как люди делают то, что им нравится, и получают удовольствие от того , что они делают, и что жизнь все еще продолжается… Когда ты видишь людей в Европе, которые поддерживают Украину – это очень важно. Особенно когда ты на передовой", - объясняет он.
"Это очень важный месседж, что Европа нас поддерживает. А для людей, которые защищают Украину с оружием в руках, это имеет значение", - добавляет Антонина.
Солдаты также упомянули прошлогоднюю победу Kalush Orchestra.
"Я тогда подумал: "Боже мой, мы выиграли Евровидение, мы выиграем и эту войну!" - рассказал Александр.
Супруги также поделились, что в рядах ВСУ к ним относятся с пониманием и не дискриминируют.
"Это более толерантно, чем мы ожидали - и я думаю, что это частично благодаря другим открывшимся ЛГБТ-военным", - объяснил Александр.
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