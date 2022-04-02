С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины, - Зеленский в разговоре с премьером Великобритании

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле признали, что британские санкции разрушают российскую схему оплаты за газ.

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