С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины, - Зеленский в разговоре с премьером Великобритании
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Кремле признали, что британские санкции разрушают российскую схему оплаты за газ.
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