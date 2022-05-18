"С нетерпением ждем дня, когда фашизм в России потерпит крах", - известная британская группа Pet Shop Boys выступила против агрессии РФ в Украине
Британская синти-поп группа Pet Shop Boys высказалась против военной агрессии в Украине, и выразила надежду, что увидит день, когда "родится новая Россия"
Об этом музыканты написали на своей странице в Facebook.
"В 2009 году мы начали наше мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз посещали Россию и писали песни с российской тематикой и влияниями. Сейчас невозможно представить, чтобы мы могли там побывать или выступить. Но мы с нетерпением ждем дня, когда фашизм в России терпит крах, криминальные политики предстанут перед правосудием, станет известной правда, соседние страны не будут испытывать вторжения или угроз, и родится новая Россия. Надеюсь, мы еще будем рядом, чтобы увидеть это", - отметили исполнители.
- Также недавно стало известно, что звезда мировой эстрады Мадонна собирает средства для пострадавших от российской агрессии украинских детей.
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