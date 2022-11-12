Об этом стало известно из эфира национального телемарафона .

В частности, он отметил, что со снижением температуры возрастет потребление тока.

" Где-то каждые 5-7 градусов понижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем", - заявил он.

По словам Сахарука, если специалисты не будут успевать ремонтировать и увеличивать объемы электроснабжения в столице, то периоды отключения могут возрасти.

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ДТЭК будет решать, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто даже во время морозов. Однако пока он не готов сказать, какие интервалы отключений ожидать киевлянам.

Кроме того, он также подчеркнул, что нагрузка на систему и дефицит будут расти. В случае, если Укрэнерго будет увеличивать возможность поставки электричества, то в ДТЭК постараются уменьшить промежуток времени, в течение которого горожане будут оставаться без света.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 7 ноября отмечал , что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

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