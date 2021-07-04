С началом полицейской реформы личный состав обновлен на 40%, - Аваков
После того как шесть лет назад, 4 июля 2015 года, началось создание Национальной полиции Украины, личный состав бывшей милиции удалось существенно пополнить новыми людьми
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Еспресо.TV.
"За шесть лет мы на 40 процентов изменили личный состав и этот процесс будет продолжен, пока сегодняшние выпускники не пройдут путь от лейтенанта до генерала", - подчеркнул министр.
Читайте также: Аваков перечислил достижения Нацполиции
Аваков также назвал нынешний средний возраст украинского полицейского.
"Сейчас средний возраст полицейского составляет 36 лет! 36 - это возраст свершений и развития, готовности к росту и открытости для новых технологий!", - отметил глава МВД.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное