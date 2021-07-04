С началом полицейской реформы личный состав обновлен на 40%, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Еспресо.TV.



"За шесть лет мы на 40 процентов изменили личный состав и этот процесс будет продолжен, пока сегодняшние выпускники не пройдут путь от лейтенанта до генерала", - подчеркнул министр.



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Аваков также назвал нынешний средний возраст украинского полицейского.



"Сейчас средний возраст полицейского составляет 36 лет! 36 - это возраст свершений и развития, готовности к росту и открытости для новых технологий!", - отметил глава МВД.



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