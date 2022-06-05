С началом оккупации цены в Бердянске выросли в 2-3 раза, - СМИ

Об этом, опираясь на рассказы местных жителей, сегодня, 5 июня 2022 года, рассказал Focus.ua .

Ситуация в Бердянске с провизией и товарами повседневного спроса сложная. После начала оккупации все крупные сетевые украинские супермаркеты отказались сотрудничать с россиянами и закрылись. На их месте открылись магазины с российской продукцией и повышенными ценами.

Большинство предприятий малого бизнеса в Бердянске тоже не работают: хозяева либо уехали из города, либо не хотят платить "налоги" россиянам в размере 20% прибыли. Так случилось, например, с салонами красоты — большинство владельцев просто закрылись из-за невозможности оплатить аренду помещения, еще и отдавать "налог" новой "городской администрации", отмечает издание.

При этом переход в рублевую зону и сложности с доставкой товаров неизбежно сказались на ценах.

"Цены на товары сильно повысились, где-то в 2-3 раза. Например, до этого палка колбасы была 200 грн/кг, сейчас это примерно 430 грн/кг. С остальными продуктами ситуация такая же. Активно заводят продукцию из Крыма, но ее качество в разы хуже, чем у товаров украинского производства, а цены выше”, – говорит жительница Бердянска по имени Екатерина.

Что характерно, ценники на полках захватчики требуют отмечать одновременно в гривнях и рублях.

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Для того чтобы купить даже не самые качественные средства личной гигиены, люди часами стоят в очереди.

"Товары личной гигиены стоят раз в пять дороже, чем обычно, при том, что сам товар не очень. Качественные товары в Бердянске сегодня купить невозможно. Шампуни, прокладки, гели для душа, косметика для ухода - про это можно забыть. Этого в городе нет. Чтобы купить ребенку памперсы, люди стоят в очередях, а цена на них - от 1000 гривен", — рассказывает девушка, которую зовут Татьяна, и уточняет, что, несмотря на введение рубля, жители Бердянска больше пользуются гривней.

Для того чтобы получить необходимые медикаменты, жители Бердянска готовы круглосуточно ждать автобус из подконтрольных Украине городов.

"Аптеки работают не все и не каждый день, очереди по 200-300 человек. Весь день люди стоят в очереди за лекарствами. Большая проблема с антибиотиками. Во многом спасает то, что есть родственники или друзья, которые могут отправить лекарства автобусом из Запорожья или Днепра. Едут они к нам около 3 дней в лучшем случае", - рассказывает о гражданской жизни в оккупации одна из девушек.

Ситуация с работой в Бердянске катастрофическая. Большинство населения не устроено, многие принципиально отказываются от сотрудничества с РФ.

"Кроме магазинов частично функционирует больница. Практически все врачи уехали, поэтому россияне набирают новый персонал. Сохранили рабочие места только те, кто согласился работать с оккупантами. В основном это сотрудники продуктовых магазинов. С работой очень тяжело", — говорят местные.

Учебные заведения в Бердянске закрыты, школы официально завершили учебный год 2 мая. До этого обучение не проводилось ни в онлайн-, ни в оффлайн-формате. Предполагается, что бердянские выпускники получат аттестаты в июне. Какого образца будут документы и продолжат ли существование школы — неизвестно.

Кроме того, в городе уже ходят слухи, что летом Бердянск будет заселяться приезжими россиянами.

Напомним, главный коллаборант Херсона Кирилл Стремоусов будет просить Путина включить оккупированную Херсонскую область в состав России .

Подобные планы захватчики имеют и в отношении подконтрольной им Запорожской области.

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