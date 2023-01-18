Об этом сообщает во время брифинга в Медиацентре директор департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской областной военной администрации Александр Гайдук.

Сообщается, что на 18 января из Украины отправили почти 18 тонн агропродукции.

"Сейчас из украинских портов бизнес отправил 659 судов с почти 18 млн тонн агропродукции, следующих из украинских портов в более чем 40 стран Азии, Европы и Африки. Это происходит в рамках помощи населению Эфиопии, Судана, Афганистана, Сомали, Кении, Йемена и т.д." – сказал Гайдук.

В прошлом году аграрии засеяли более 90% полей подконтрольных Украине, несмотря на полномасштабную войну РФ. Урожай полностью или частично собрали.

6 января стало известно, что за 2022 год Украине удалось экспортировать более 50 млн. тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки.

По состоянию на 9 января из-за россиян в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов с агропродукцией из Украины. Большинство этих судов стоит в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами.

13 января в страны Африки, Азии и Европы отправили первый в 2023 году груз с миллионом тонн украинской агропродукции.

За выходные из портов Большой Одессы по "зерновому коридору" вышли шесть судов со 153 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

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