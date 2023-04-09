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Эксклюзив

С начала вторжения с помощью Красного Креста Украины было эвакуировано более 400 тыс. человек, - вице-президент Общества Розенко

9 апреля, 2023 воскресенье
11:27
война с Россией

Вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения они смогли эвакуировать более 400 тыс. человек из зоны боевых действий

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Общество Красного Креста Украины продолжает работать и оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны. Специфика работы Общества достаточно разная. Мы продолжаем заниматься эвакуацией наших граждан с прифронтовых территорий. С 24 февраля 2022 года мы смогли эвакуировать более 400 тыс. человек из зоны боевых действий", - рассказал Розенко.

Вице-президент Общества подчеркнул, что Красный Крест Украины активно помогает гражданам на деоккупированных территориях.

"На деоккупированных территориях Общество Красного Креста продолжает оказывать финансовую помощь. Также мы оказываем финансовую помощь гражданам, которые возвращаются на деоккупированные территории. Также Красный Крест Украины совместно с местными властями тесно сотрудничает в программах по восстановлению", - добавил он.

оккупированные территории
помощь Украине
беженцы из Украины
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