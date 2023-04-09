Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Общество Красного Креста Украины продолжает работать и оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны. Специфика работы Общества достаточно разная. Мы продолжаем заниматься эвакуацией наших граждан с прифронтовых территорий. С 24 февраля 2022 года мы смогли эвакуировать более 400 тыс. человек из зоны боевых действий", - рассказал Розенко.



Вице-президент Общества подчеркнул, что Красный Крест Украины активно помогает гражданам на деоккупированных территориях.



"На деоккупированных территориях Общество Красного Креста продолжает оказывать финансовую помощь. Также мы оказываем финансовую помощь гражданам, которые возвращаются на деоккупированные территории. Также Красный Крест Украины совместно с местными властями тесно сотрудничает в программах по восстановлению", - добавил он.